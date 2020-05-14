2020-05-14T07:45:18+03:00
Общество

Омичей напугала голова манекена, висящая на дереве возле «Торгового города»

На улице 1-й Островской обнаружили несанкционированную свалку
Анна МИКУЛА
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Фото: «ЧП Омск»Фото: «ЧП Омск»
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Омичи пожаловались в соцсетях на горы мусора на Левобережье возле «Торгового города», которые явно принадлежат местным магазинчикам.

– Передайте в работу профильному министерству. Китайский рынок и т.д. – к ответу! – написал в соцсетях автор фото несанкционированной свалки.

Другие омичи подтвердили: такая картина в этом месте уже давно.

Фото: «ЧП Омск»

Фото: «ЧП Омск»

– Бывал я как-то там, срезал путь от «Континента» до метромоста. Был шокирован: свалка, мусора в этом лесочке – мама не горюй, – рассказывает один из подписчиков паблика «ЧП Омск».

Впрочем, некоторые комментаторы предположили, что владельцы торговых точек платят за вывоз мусора, а водители грузовиков просто ленятся, не доставляют его на место назначения и выбрасывают посреди дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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