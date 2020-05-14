МЧС: Осторожно! Омичей ждет аномальная жара

14 Май 2020 2020-05-14T06:45:10+03:00

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Аномальная весна выдалась в этом году в Омске. Неделю в регионе стоит 30-градусная жара. Температура воздуха нетипична для мая. Она превышает норму примерно на 10 градусов.

Но, кажется, погода продолжит бить температурные рекорды Сибири. Синоптики обещают аномальную жару до конца этой недели. В выходные пройдут небольшие дожди, но +30 никуда не уйдет. Более того, метеорологи обещают дальнейшее повышение температуры. Из-за этого в МЧС даже уже начали рассылать предупреждающие сообщения.

- По данным Гидрометеоцентра с 14 по 15 мая местами по Омской области сохранится аномально жаркая погода с температурными значениями +30 С и выше! Будьте осторожны! - сообщают спасатели жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU