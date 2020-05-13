Депутаты Омского горсовета утвердили поправки в бюджет

13 Май 2020 2020-05-13T15:05:05+03:00

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На прошедшем сегодня, 13 мая, пленарном заседании депутаты Омского горсовета рассмотрели 17 вопросов. Среди них были изменения в положения о департаментах мэрии и правила землепользования. Одной из главных тем на повестке дня стало внесение поправок в бюджет города. Их уже рассмотрели и одобрили на комитете по финансово-бюджетным вопросам.

За счет межбюджетных трансферов казна города пополнится на полмиллиарда рублей. Эти дополнительные деньги потратят в основном на благоустройство, а также ремонт и строительство дорог и на увеличение выплат бюджетникам.

Напомним, в этом году приведут в порядок восемь городских пространств, которые выбрали сами омичи. Это «Городская поляна» в Кировском округе и сквер «Юбилейный» в Ленинском, Восточная роща, территория у «Дома Дружбы» на 5-й Рабочей, сквер Молодоженов, Советский парк, улица Бударина с набережными реки Оми и Театральная. Часть средств будет перераспределена на подготовку детских оздоровительных лагерей, обустройство доступной среды для инвалидов, а также поддержку школьников из малообеспеченных семей.

Кроме того, 13 млн рублей будет выделено на поддержку футбольного клуба «Иртыш», где кроме профессиональной команды есть еще шесть детско-юношеских.

В итоге депутаты приняли поправки в бюджет. Его расходы составили 22,3 млрд рублей, доходы – 21,1 млрд рублей.

А 28 мая омичи смогут принять участие в публичных слушаниях по бюджету уже на следующий год. Из-за пандемии коронавируса они будут проходить по видео-конференц-связи.

ИСТОЧНИК KP.RU