В Омской области родители избили 2-летнюю девочку

13 Май 2020 2020-05-13T14:35:26+03:00

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В полицию обратился глава Омского района. Ему в свою очередь пожаловались местные жители. Обеспокоенные люди рассказали, что уже несколько дней не видели 2-летнюю девочку из соседской многодетной семьи.

Когда правоохранители приехали на место, увидели пьяных родителей малышки, их дочь действительно была сильно избита – у нее были ушибы и ссадины на голове.

Травмированного ребенка увезли в больницу. Остальных четверых детей в возрасте 6, 4, 1,5 лет и 5 месяцев из маргинальной семьи изъяли.

– В отношении родителей составлены административные материалы по ст. 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Отец и мать 1990 и 1992 гг. р. уже состоят на учете в органах внутренних дел, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU