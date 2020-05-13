В минздраве прокомментировали закупку для омских больниц 50 потенциально опасных аппаратов ИВЛ
На днях в одной из российских больниц, где лежали заболевшие коронавирусом, начался сильный пожар.
Выяснилось, что ЧП случилось из-за внезапно загоревшегося баллона с кислородом у аппарата искусственной вентиляции легких – к нему был подключен один из тяжелых пациентов.
Все эти устройства «Авента-М» российского производства срочно отозвали для проверки. Однако 50 именно таких аппаратов ИВЛ были закуплены для омских больниц.
– В Омский регион не поступило ни одного потенциально опасного аппарата ИВЛ, – заверили в пресс-службе областного минздрава. – Аппараты марки «Авента-М" должны были быть поставлены в регион ООО «Крэт». Контракт был заключен 10 апреля. Однако, аппараты в регион не поступали, и, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, поставлены не будут. Особо подчеркнем, что вопрос с поставкой оборудования находится на контроле руководства региона, а имеющихся в арсенале медиков аппаратов ИВЛ на сегодня более, чем достаточно, чтобы помогать всем тяжелобольным пациентам региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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