В минздраве прокомментировали закупку для омских больниц 50 потенциально опасных аппаратов ИВЛ

13 Май 2020 2020-05-13T14:09:20+03:00

В Омск не поступило ни одного опасного аппарата ИВЛ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, на днях загорелся кислородный баллон одного из них

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На днях в одной из российских больниц, где лежали заболевшие коронавирусом, начался сильный пожар.

Выяснилось, что ЧП случилось из-за внезапно загоревшегося баллона с кислородом у аппарата искусственной вентиляции легких – к нему был подключен один из тяжелых пациентов.

Все эти устройства «Авента-М» российского производства срочно отозвали для проверки. Однако 50 именно таких аппаратов ИВЛ были закуплены для омских больниц.

– В Омский регион не поступило ни одного потенциально опасного аппарата ИВЛ, – заверили в пресс-службе областного минздрава. – Аппараты марки «Авента-М" должны были быть поставлены в регион ООО «Крэт». Контракт был заключен 10 апреля. Однако, аппараты в регион не поступали, и, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, поставлены не будут. Особо подчеркнем, что вопрос с поставкой оборудования находится на контроле руководства региона, а имеющихся в арсенале медиков аппаратов ИВЛ на сегодня более, чем достаточно, чтобы помогать всем тяжелобольным пациентам региона.

ИСТОЧНИК KP.RU