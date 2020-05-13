«Такие истории недопустимы»: В минздраве высказались о больнице в Калачинске, закрытой на карантин с пациентами и врачами из-за covid-19
Появилась информация о закрытии на карантин Калачинской Центральной районной больницы. Из-за выявленного случая коронавируса ее закрыли на карантин вместе с врачами и тяжелыми пациентами, страдающими сердечными заболеваниями. Главная претензия медиков - людей даже не предупредили. А у многих врачей дома остались семьи.
В региональном минздраве о ситуации узнали из СМИ. В ведомстве дали понять, что сейчас тяжело контролировать больницы, находящиеся в удалении от Омска.
- Сейчас ведется проверка фактов, изложенных в сообщении, распространенном в СМИ, и реальной ситуации. Мы ожидаем, что в ближайшие часы она завершится, и мы дадим вам максимально фактурный комментарий. Министр здравоохранения региона в курсе происходящего, Ирина Геннадьевна также знает обо всех недавних историях, связанных с Калачинской ЦРБ, - заявили в омском минздраве. - Минздрав будет очень внимательно разбираться. Вся система заточена на спасение пациентов и ограничение распространения коронавируса, и подобные истории, если они являются правдой, просто недопустим.
ИСТОЧНИК KP.RU