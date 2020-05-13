2020-05-13T13:50:49+03:00
Общество

«Такие истории недопустимы»: В минздраве высказались о больнице в Калачинске, закрытой на карантин с пациентами и врачами из-за covid-19

Ирина Солдатова прокомментировала громкую тему
Станислав МУХИН
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Министр Ирина Солдатова дала понять, что больницы в удалении от Омска достаточно тяжелоМинистр Ирина Солдатова дала понять, что больницы в удалении от Омска достаточно тяжелоФото: пресс-служба правительства Омской области
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Появилась информация о закрытии на карантин Калачинской Центральной районной больницы. Из-за выявленного случая коронавируса ее закрыли на карантин вместе с врачами и тяжелыми пациентами, страдающими сердечными заболеваниями. Главная претензия медиков - людей даже не предупредили. А у многих врачей дома остались семьи.

В региональном минздраве о ситуации узнали из СМИ. В ведомстве дали понять, что сейчас тяжело контролировать больницы, находящиеся в удалении от Омска.

- Сейчас ведется проверка фактов, изложенных в сообщении, распространенном в СМИ, и реальной ситуации. Мы ожидаем, что в ближайшие часы она завершится, и мы дадим вам максимально фактурный комментарий. Министр здравоохранения региона в курсе происходящего, Ирина Геннадьевна также знает обо всех недавних историях, связанных с Калачинской ЦРБ, - заявили в омском минздраве. - Минздрав будет очень внимательно разбираться. Вся система заточена на спасение пациентов и ограничение распространения коронавируса, и подобные истории, если они являются правдой, просто недопустим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Такие истории недопустимы»: В минздраве высказались о больнице в Калачинске, закрытой на карантин с пациентами и врачами из-за covid-19
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