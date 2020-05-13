«Апогей вандализма»: Оксану Фадину возмутили ларьки, появившиеся на улице Валиханова

13 Май 2020 2020-05-13T13:03:48+03:00

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Пока Омск находится на самоизоляции, местные предприниматели решили под шумок «преобразить» улицу Чокана Валиханова и установить киоски. Фото происходящего сделал и выложил в своем Telegram-канале блогер Орис Брут.

В мэрии на инцидент отреагировали почти сразу. Выяснилось, что разрешения перегораживать ларьками одну из центральных улиц Омска никто не давал.

– Установка киосков на улице Чокана Валиханова – это акт варварства. Когда в сквере разбили фонарь и переместили лавочку – мы говорили, что это – вандализм, – заявила мэр Оксана Фадина. – На самом деле, вот эта ситуация – есть апогей вандализма! Когда после вложенных усилий в развитие микросреды этой территории здесь стало приятно прогуляться, и есть что показать гостям и туристам, вдруг разделили забор на две части, словно в театрализованном шоу раздвинули занавес и оттуда показали неожиданное представление в виде трех старых киосков. Просто потому что захотелось, потому что пусть другие думают о правилах и соблюдают установленный порядок. Это драма! Для города, куда кропотливо люди вкладывают свой труд и стараются сделать город лучше, и я не говорю сейчас про муниципальные службы, ведь здесь трудилось и участвовало много людей, от строителей до общественников, талантливых архитекторов и историков, урбанистов. Улица Чокана Валиханова – одна из главных общественных пространств Омска, она любима горожанами, и ее проект вошёл в список победителей престижной международной премии «Structural Awards-2015». И эти допотопные ларьки, конечно, не соответствует уровню окружения. Я считаю подобное недопустимым, и мы уже с утра работаем на месте, принимаем все легальные меры к выносу этих нестационарных торговых объектов. Сейчас на месте работает отдел контроля Центрального округа, представители департамента городской экономической политики. Оставлять такое невежественное отношение, в первую очередь, к тем, кто живет в этом городе, и вести себя вне закона – не допустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU