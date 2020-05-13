На игровой площадке в Омске ребенка придавило тяжелыми воротами
Роковым стало для Омска 12 мая. Только за один вечер в этот день произошли сразу три несчастных случая с детьми.
В котловане возле садоводческого товарищества утонула девочка.
После из окна выпал 4-летний малыш. Ребенок выжил, его госпитализировали с травмами.
Еще одно ЧП случилось в Нефтяниках.
– Вечером 12 мая около 18 часов на игровой площадке у дома, расположенного на проспекте Мира, на 9-летнего мальчика упали металлические ворота, в результате чего ребенок получил тяжелейшие травмы и скончался, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».
ИСТОЧНИК KP.RU