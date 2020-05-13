2020-05-13T12:34:35+03:00
Происшествия

На игровой площадке в Омске ребенка придавило тяжелыми воротами

От полученных травм мальчик погиб на месте
Анна МИКУЛА
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Мальчика насмерть придавило воротами на игровой площадке.Мальчика насмерть придавило воротами на игровой площадке.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Роковым стало для Омска 12 мая. Только за один вечер в этот день произошли сразу три несчастных случая с детьми.

В котловане возле садоводческого товарищества утонула девочка.

После из окна выпал 4-летний малыш. Ребенок выжил, его госпитализировали с травмами.

Еще одно ЧП случилось в Нефтяниках.

– Вечером 12 мая около 18 часов на игровой площадке у дома, расположенного на проспекте Мира, на 9-летнего мальчика упали металлические ворота, в результате чего ребенок получил тяжелейшие травмы и скончался, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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