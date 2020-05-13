«На 40 человек душ и два туалета!»: Вахтовики из Якутии, где вспышка covid-19, недовольны условиями на карантине в Омске

13 Май 2020 2020-05-13T12:13:39+03:00

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Вахтовики, работавшие в Якутии, прилетели в Омск в начале мая. В основном среди рабочих - омичи. Вывезли из Якутии их из-за вспышки коронавируса. В вахтовом городке из 10 тысяч человек заразились covid-19 почти половина рабочих. Несколько сотен разместили по базам отдыха. Часть рабочих живет сейчас в оздоровительном центре "Металлург".

Однако многих не устраивают условия содержания. На это вахтовики пожаловались в социальных сетях.

- В комнатах живут по 4 человека. Окна запенены не открываются, невозможно проверить комнату. Условия антисанитарные. В комнате запах пыли. Размещают в каких то помещениях со шведской стенкой, это уж точно не для жилья, - рассказал один из рабочих.

По его словам, при этом все спят рядом. Ни о какой социальной дистанции и речи нет. А отмывать комнаты рабочим пришлось самим.

- Принесли питьевую воду на третий день, а стаканов нет, - добавил рабочий.

Власти пока претензии рабочих не прокомментировали.

ИСТОЧНИК KP.RU