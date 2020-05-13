В Омске утонула 14-летняя девочка

13 Май 2020 2020-05-13T12:10:58+03:00

Она купалась в котловане на окраине города

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Трагедия с подростком случилась накануне, 12 мая, вечером в одном из садоводческих товариществе, расположенных в черте города.

–Около 17 часов в городе Омске во время купания в котловане, расположенном недалеко от СНТ «Медик», утонула 14-летняя девочка, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.

Также в ведомстве рассказали, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

ИСТОЧНИК KP.RU