В Омске утонула 14-летняя девочка
Она купалась в котловане на окраине города
Проверкой этого несчастного случая занимается Следственный комитет.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Трагедия с подростком случилась накануне, 12 мая, вечером в одном из садоводческих товариществе, расположенных в черте города.
–Около 17 часов в городе Омске во время купания в котловане, расположенном недалеко от СНТ «Медик», утонула 14-летняя девочка, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.
Также в ведомстве рассказали, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
ИСТОЧНИК KP.RU