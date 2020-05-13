2020-05-13T11:58:11+03:00
Общество

Омский ФК «Иртыш» профинансируют за счет сэкономленных средств бюджета

Депутаты горсовета рассмотрели этот вопрос на пленарном заседании
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В этом году «Иртыш» может выйти в Первый дивизион.В этом году «Иртыш» может выйти в Первый дивизион.
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В Омском горсовете обсудили поправки в бюджет. Особенно подробно депутаты рассмотрели вопрос выделения средств омскому футбольном клубу «Иртыш», у которого в этом году есть все шансы выйти в Первый дивизион. Команда очень удачно выступила в сезоне. Но для того, чтобы подняться на ступеньку выше, требуется привести стадион «Красная звезда», где выступает «Иртыш», в соответствие с требованиями.

По информации вице-мэра Олега Зарембы в общей сложности на финансирование футбольного клуба необходимо выделить 100 млн рублей, но на данный момент требуется найти 13 млн. Ранее в горсовете эту тему уже рассматривали на комитете по социальным вопросам.

Депутаты поинтересовались, пробовал ли город искать спонсоров для команды.

– Это было еще при мэре Двораковском. Инвестора искали, но не нашли, – вспомнил депутат Алексей Ложкин. – Мы неоднократно уже обсуждали, что клубу надо помогать. Сейчас домашние матчи «Иртыша» будут транслироваться по телевидению, должны прийти рекламодатели.

Важность сохранения клуба подчеркнул и Дмитрий Лицкевич. По словам парламентария, речь идет даже не о спасении команды, которая представляет Омск на всю страну, а о привлечении в спорт юных омичей. Сейчас в системе «Иртыша» действуют еще и шесть детско-юношеских команд.

– У нас в несколько раз увеличилось число мальчишек, которые стали заниматься футболом после Чемпионата мира, – поддержал коллегу депутат Сергей Дроздов. – Урезание финансирования в данном случае неприемлемо. Давайте не трогать детей и футбол, это очень важно.

Кроме того, Олег Заремба сообщил, что деньги, которые предлагается выделить, – это не дополнительные расходы для бюджета – средства удалось сэкономить на проведении торгов на ремонт дорог и прочем.

Депутаты проголосовали за это предложение и поправки в бюджет в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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