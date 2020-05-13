2020-05-13T11:07:34+03:00
Общество

Публичные слушания по бюджету в Омском горсовете впервые проведут по видео-конференц-связи

Однако тем, кто захочет присутствовать на них лично, оставят такую возможность
Поделиться:
Фото: Омский горсоветФото: Омский горсовет
Изменить размер текста:

На заседании Омского горсовета, которое прошло сегодня, 13 мая, депутаты определились с датой и форматом проведения традиционных публичных слушаний по бюджету.

Из-за пандемии коронавируса впервые в истории они состоятся дистанционно – в формате видео-конференц-связи. За это проголосовало большинство собравшихся.

Депутат Владимир Казанин высказал обеспокоенность, что многие пожилые люди – а зачастую именно они самые активные участники таких обсуждений – просто могут не справиться с современными гаджетами.

– Мы почти всегда укладываемся в 100 участников слушаний, – пояснил председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрий Федотов. – Поэтому сейчас тоже можем дать возможность провести слушания на 100 участников. Никто не будет ограничен в своих правах – люди, которые не могут участвовать в нем дистанционно, смогут прийти в горсовет и принять участие отсюда.

Председатель горсовета Владимир Корбут подчеркнул, что в зале заседаний есть возможность разместить с соблюдением необходимой дистанции 50 человек. Также приглашенных могут разместить в холле. Однако омичей все-таки призвали воспользоваться возможностью и поучаствовать в дискуссии онлайн. Для этого все желающие должны подать заявку в письменном виде за четыре дня до публичных слушаний. Всем зарегистрировавшимся придет ссылка, как присоединиться к общей видеоконференции.

– Считаю, что проект надо принимать, я переживал, что техника не выдержит. Но меня убедили, что все будет в порядке, поэтому не вижу причин спорить о проекте, он нужен, – согласился Алексей Ложкин.

В итоге публичные слушания назначили на 28 мая. Продать заявку на участие в них можно здесь.

Предложения, озвученные на таких обсуждениях рассмотрят после на комитете по финансово-бюджетным вопросам и пленарном заседании горсовета. Они станут основой для создания проекта бюджета на следующий год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В минздраве прокомментировали закупку для омских больниц 50 потенциально опасных аппаратов ИВЛ
«Такие истории недопустимы»: В минздраве высказались о больнице в Калачинске, закрытой на карантин с пациентами и врачами из-за covid-19
Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь
Владимир Селиванов: «Реальные пацаны» - это мощнейший хит про Россию
«Апогей вандализма»: Оксану Фадину возмутили ларьки, появившиеся на улице Валиханова
Плюсы «сельской» прописки
На игровой площадке в Омске ребенка придавило тяжелыми воротами
На тепловых сетях в Советском округе 19 мая пройдут гидравлические испытания.
«На 40 человек душ и два туалета!»: Вахтовики из Якутии, где вспышка covid-19, недовольны условиями на карантине в Омске
В Омске утонула 14-летняя девочка
Омский ФК «Иртыш» профинансируют за счет сэкономленных средств бюджета
ПАСФ«Днепр» спасает Иртыш
Публичные слушания по бюджету в Омском горсовете впервые проведут по видео-конференц-связи
За сутки коронавирусом заразились 23 омича
В Омской области от коронавируса умерли уже 10 человек
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
Приемная кампания в вузы в условиях самоизоляции
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
Хороший замок - надежный друг
Наша цель - ваше здоровье от медицинского центра «Ваш доктор»
Жители Омской области могут застраховаться от укусов клещей на дому
В Омске в Нефтяниках внедорожник врезался в мотоцикл
В Омске из окна выпал 4-летний ребенок
Матч ТВ продолжит показывать главные турниры УЕФА сезонов 2021-24
«Пятница!» и #Москвастобой запустили челлендж для школьников «Мечтай! Читай! Путешествуй!»
«Нужно потерпеть и не пользоваться транспортом»: В омском правительстве высказались о блокировке проездных жителей
Омские предприниматели начали получать льготные кредиты для выплаты зарплат