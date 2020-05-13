Публичные слушания по бюджету в Омском горсовете впервые проведут по видео-конференц-связи

13 Май 2020 2020-05-13T11:07:34+03:00

Однако тем, кто захочет присутствовать на них лично, оставят такую возможность

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На заседании Омского горсовета, которое прошло сегодня, 13 мая, депутаты определились с датой и форматом проведения традиционных публичных слушаний по бюджету.

Из-за пандемии коронавируса впервые в истории они состоятся дистанционно – в формате видео-конференц-связи. За это проголосовало большинство собравшихся.

Депутат Владимир Казанин высказал обеспокоенность, что многие пожилые люди – а зачастую именно они самые активные участники таких обсуждений – просто могут не справиться с современными гаджетами.

– Мы почти всегда укладываемся в 100 участников слушаний, – пояснил председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрий Федотов. – Поэтому сейчас тоже можем дать возможность провести слушания на 100 участников. Никто не будет ограничен в своих правах – люди, которые не могут участвовать в нем дистанционно, смогут прийти в горсовет и принять участие отсюда.

Председатель горсовета Владимир Корбут подчеркнул, что в зале заседаний есть возможность разместить с соблюдением необходимой дистанции 50 человек. Также приглашенных могут разместить в холле. Однако омичей все-таки призвали воспользоваться возможностью и поучаствовать в дискуссии онлайн. Для этого все желающие должны подать заявку в письменном виде за четыре дня до публичных слушаний. Всем зарегистрировавшимся придет ссылка, как присоединиться к общей видеоконференции.

– Считаю, что проект надо принимать, я переживал, что техника не выдержит. Но меня убедили, что все будет в порядке, поэтому не вижу причин спорить о проекте, он нужен, – согласился Алексей Ложкин.

В итоге публичные слушания назначили на 28 мая. Продать заявку на участие в них можно здесь.

Предложения, озвученные на таких обсуждениях рассмотрят после на комитете по финансово-бюджетным вопросам и пленарном заседании горсовета. Они станут основой для создания проекта бюджета на следующий год.

ИСТОЧНИК KP.RU