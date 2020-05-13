За сутки коронавирусом заразились 23 омича

13 Май 2020 2020-05-13T10:04:32+03:00

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Коронавирус продолжает "шагать" по Омской области. Рост заболеваемости уже неделю держится на уровне 20-30 человек и не опускается ниже. За последние сутки диагноз подтвердился у 23 сибиряков. Общее число заболевших в Омской области достигло 355 человек. Об этом рассказали в оперштабе.

- В стационарах находятся 155 пациентов, в том числе 5 детей; под пристальным вниманием поликлинической службы на дому пребывают 127 человек, в том числе также 5 детей — все без клинических проявлений болезни. Особо подчеркнем, что мониторинг состояния таких пациентов осуществляется ежедневно, и при малейшем отклонении от нормы, они помещаются в стационар, - рассказали в омском минздраве.

За минувшие сутки от коронавируса скончались двое мужчин. Число смертей от covid-19 достигло 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU