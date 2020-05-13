2020-05-13T09:59:24+03:00
Общество

В Омской области от коронавируса умерли уже 10 человек

За сутки скончались двое пациентов
Станислав МУХИН
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В Омской областиВ Омской областиФото: пресс-служба администрации города Омска
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Свежие цифры по коронавирусу озвучили в региональном оперштабе. За сутки заразились 23 человека. Таким образом, число заболевших уже достигло 355 человек. За все это время из них с начала пандемии выписано 63 пациента.

Выросло и число летальных исходов. За сутки от COVID-19 умерли двое омичей. Об этом сообщили в региональном минздраве.

- Статистика смертности, к сожалению, также возросла: в минувшие сутки умерли двое мужчин, и количество смертей от коронавируса в нашем регионе достигло 10, - добавили в ведомстве.

Добавим, что режим самоизоляция В Омской области продлена до 24 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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