В Омске в Нефтяниках внедорожник врезался в мотоцикл

13 Май 2020 2020-05-13T09:11:46+03:00

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Авария случилась в городке Нефтяников поздно вечером. Без пострадавших не обошлось. Внедорожник Toyota Rav4 с 45-летней омичкой за рулем ехал по улице Химиков. На перекрестке с улицей Энтузиастов у магазина Окей и произошло столкновение. Внедорожник въехал в мотоцикл на перекрестке. От удара байк отлетел метров на 10.

В результате пострадали водитель и пассажирка мотоцикла – 23-летнего парня и 19-летнюю омичку отправили с травмами в больницу. Кто виновник аварии, разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU