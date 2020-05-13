2020-05-13T09:11:46+03:00
Происшествия

В Омске в Нефтяниках внедорожник врезался в мотоцикл

Двое человек пострадали [фото]
Станислав МУХИН
Поделиться:
ФОТО: Госавтоинспекция Омской области.ФОТО: Госавтоинспекция Омской области.
Изменить размер текста:

Авария случилась в городке Нефтяников поздно вечером. Без пострадавших не обошлось. Внедорожник Toyota Rav4 с 45-летней омичкой за рулем ехал по улице Химиков. На перекрестке с улицей Энтузиастов у магазина Окей и произошло столкновение. Внедорожник въехал в мотоцикл на перекрестке. От удара байк отлетел метров на 10.

В результате пострадали водитель и пассажирка мотоцикла – 23-летнего парня и 19-летнюю омичку отправили с травмами в больницу. Кто виновник аварии, разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омской области от коронавируса умерли уже 10 человек
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
Приемная кампания в вузы в условиях самоизоляции
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
Хороший замок - надежный друг
Наша цель - ваше здоровье от медицинского центра «Ваш доктор»
Жители Омской области могут застраховаться от укусов клещей на дому
В Омске в Нефтяниках внедорожник врезался в мотоцикл
В Омске из окна выпал 4-летний ребенок
Матч ТВ продолжит показывать главные турниры УЕФА сезонов 2021-24
«Пятница!» и #Москвастобой запустили челлендж для школьников «Мечтай! Читай! Путешествуй!»
«Нужно потерпеть и не пользоваться транспортом»: В омском правительстве высказались о блокировке проездных жителей
Омские предприниматели начали получать льготные кредиты для выплаты зарплат