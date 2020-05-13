В Омске в Нефтяниках внедорожник врезался в мотоцикл
Двое человек пострадали [фото]
ФОТО: Госавтоинспекция Омской области.
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Авария случилась в городке Нефтяников поздно вечером. Без пострадавших не обошлось. Внедорожник Toyota Rav4 с 45-летней омичкой за рулем ехал по улице Химиков. На перекрестке с улицей Энтузиастов у магазина Окей и произошло столкновение. Внедорожник въехал в мотоцикл на перекрестке. От удара байк отлетел метров на 10.
В результате пострадали водитель и пассажирка мотоцикла – 23-летнего парня и 19-летнюю омичку отправили с травмами в больницу. Кто виновник аварии, разбираются сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU