В Омске из окна выпал 4-летний ребенок

13 Май 2020 2020-05-13T08:57:31+03:00

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Едва не закончилось трагедией происшествие в одной из многоэтажек Омска. Вечером в больницу привезли 4-летнего мальчика. Как выяснили медики, ребенок выпал с окна. К счастью, высота была не очень большой - второй этаж. О случившемся сообщили в полицию.

Как рассказали в пресс-службе УМВД, выяснилось, что ребенок находился дома под присмотром дедушки и 13-летней сестры. Они-то и недоглядели за малышом. Он забрался на подоконник и оперся о москитную сетку. В итоге ребенок выпал из окна. Мальчик выжил, но получил травмы. В полиции проводят проверку. Только за последние дни в Омске произошло 20 несчастных случаев с падением детей из окна.

ИСТОЧНИК KP.RU