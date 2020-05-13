2020-05-13T08:57:31+03:00
Общество

В Омске из окна выпал 4-летний ребенок

За ним присматривали дедушка и сестра
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Едва не закончилось трагедией происшествие в одной из многоэтажек Омска. Вечером в больницу привезли 4-летнего мальчика. Как выяснили медики, ребенок выпал с окна. К счастью, высота была не очень большой - второй этаж. О случившемся сообщили в полицию.

Как рассказали в пресс-службе УМВД, выяснилось, что ребенок находился дома под присмотром дедушки и 13-летней сестры. Они-то и недоглядели за малышом. Он забрался на подоконник и оперся о москитную сетку. В итоге ребенок выпал из окна. Мальчик выжил, но получил травмы. В полиции проводят проверку. Только за последние дни в Омске произошло 20 несчастных случаев с падением детей из окна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омской области от коронавируса умерли уже 10 человек
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
Приемная кампания в вузы в условиях самоизоляции
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
Хороший замок - надежный друг
Наша цель - ваше здоровье от медицинского центра «Ваш доктор»
Жители Омской области могут застраховаться от укусов клещей на дому
В Омске в Нефтяниках внедорожник врезался в мотоцикл
В Омске из окна выпал 4-летний ребенок
Матч ТВ продолжит показывать главные турниры УЕФА сезонов 2021-24
«Пятница!» и #Москвастобой запустили челлендж для школьников «Мечтай! Читай! Путешествуй!»
«Нужно потерпеть и не пользоваться транспортом»: В омском правительстве высказались о блокировке проездных жителей
Омские предприниматели начали получать льготные кредиты для выплаты зарплат