2020-05-13T08:10:39+03:00
Общество

«Нужно потерпеть и не пользоваться транспортом»: В омском правительстве высказались о блокировке проездных жителей

Глава оперштаба считает, что эта мера защищает сибиряков
Станислав МУХИН
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Омичей просят носить маски в транспорте.Омичей просят носить маски в транспорте.Фото: ВКонтакте
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Глава оперштаба и министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов ответил на вопрос о запуске дачных автобусов. На днях в регионе запустили электрички, которым разрешили остановки на садовых станциях.

- Что касается электричек и дачных остановок. Мы два заседания штаба обсуждали это. Там РЖД очень жестко соблюдает все санитарные меры по предотвращению коронавируса. Обрабатывают вагоны. Просим жителей находиться на перронах и в вагонах в масках. По запуску дачных автобусов. Вопрос рассматриваться будет. Но этот период не определен, - сказал в эфире ГТРК-Иртыш Куприянов.

Также он прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе и обратился к омичам.

- Мы с одной стороны выглядим хорошо, но это нам позволяет достигать как раз самоизоляция. Огромная просьба к омичам соблюдать санитарные меры, носить маски в магазинах и транспорте, а также соблюдать, - сказал чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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