«Нужно потерпеть и не пользоваться транспортом»: В омском правительстве высказались о блокировке проездных жителей
Глава оперштаба и министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов ответил на вопрос о запуске дачных автобусов. На днях в регионе запустили электрички, которым разрешили остановки на садовых станциях.
- Что касается электричек и дачных остановок. Мы два заседания штаба обсуждали это. Там РЖД очень жестко соблюдает все санитарные меры по предотвращению коронавируса. Обрабатывают вагоны. Просим жителей находиться на перронах и в вагонах в масках. По запуску дачных автобусов. Вопрос рассматриваться будет. Но этот период не определен, - сказал в эфире ГТРК-Иртыш Куприянов.
Также он прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе и обратился к омичам.
- Мы с одной стороны выглядим хорошо, но это нам позволяет достигать как раз самоизоляция. Огромная просьба к омичам соблюдать санитарные меры, носить маски в магазинах и транспорте, а также соблюдать, - сказал чиновник.
ИСТОЧНИК KP.RU