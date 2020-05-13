2020-05-13T07:25:30+03:00
Общество

«Все входящие в магазин и аптеку должны быть в масках»: Губернатор обратился к омичам

Александр Бурков выступил с обращением к жителям
Станислав МУХИН
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Глава региона просит носить омичей маски.Глава региона просит носить омичей маски.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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В очередной раз власти обратились к жителям Омской области. Руководители региона считают, что сибиряки плохо соблюдают санитарные требования, введенные с 1 мая. В общественном транспорте, аптеках и магазинах омичи обязаны носить маски. Об это снова напомнил губернатор Александр Бурков.

- К сожалению, в том, что касается соблюдения санитарных норм и мер защиты, бизнес не всегда идет навстречу региону и населению. С 1 мая у нас введен масочный режим во всех общественных местах, - сказал глава региона. - Большая просьба к главам муниципалитетов предпринять все меры, чтобы масочный режим соблюдался в аптеках, продуктовых магазинах, во всех вновь открывающихся предприятиях розничной торговли. И самое главное – в общественном транспорте. Особенно в маршрутках и легковом такси, где их не всегда используют. Неважно, пришли люди в продуктовый магазин, аптеку или сели в транспорт, все входящие должны быть в масках.

Многие жители в соцсетях отмахиваются: маски невозможно купить. Но губернатор считает, что купить сейчас средства защиты не проблема.

- Возможность приобрести средства индивидуальной защиты сегодня есть, - сказал Бурков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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