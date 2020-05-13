Из горящей многоэтажки в Омске эвакуировали 30 взрослых и 15 детей

13 Май 2020 2020-05-13T06:53:41+03:00

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Накануне, 12 мая, вечером в пятиэтажке на улице Энтузиастов случился пожар. В доме в тот момент находились 45 человек, всех их успели вывести на улицу.

– Сообщение о пожаре поступило в 20.14, – сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. – Возгорание произошло на пятом этаже в комнате на площади 10 кв. м. Из дома эвакуированы 30 взрослых и 15 детей. Сотрудниками МЧС спасен мужчина, его вывели в безопасную зону и передали медицинским работникам.

Сообщается также, что на месте происшествия работали 12 человек личного состава, задействовано три единицы пожарно-спасательной техники.

В 20.23 удалось локализовать открытое горение.

ИСТОЧНИК KP.RU