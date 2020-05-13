2020-05-13T06:53:41+03:00
Происшествия

Из горящей многоэтажки в Омске эвакуировали 30 взрослых и 15 детей

ЧП случилось в городке Нефтяников
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Омской областиФото: ГУ МЧС России по Омской области
Изменить размер текста:

Накануне, 12 мая, вечером в пятиэтажке на улице Энтузиастов случился пожар. В доме в тот момент находились 45 человек, всех их успели вывести на улицу.

– Сообщение о пожаре поступило в 20.14, – сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. – Возгорание произошло на пятом этаже в комнате на площади 10 кв. м. Из дома эвакуированы 30 взрослых и 15 детей. Сотрудниками МЧС спасен мужчина, его вывели в безопасную зону и передали медицинским работникам.

Сообщается также, что на месте происшествия работали 12 человек личного состава, задействовано три единицы пожарно-спасательной техники.

В 20.23 удалось локализовать открытое горение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омской области от коронавируса умерли уже 10 человек
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
Приемная кампания в вузы в условиях самоизоляции
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
Хороший замок - надежный друг
Наша цель - ваше здоровье от медицинского центра «Ваш доктор»
Жители Омской области могут застраховаться от укусов клещей на дому
В Омске в Нефтяниках внедорожник врезался в мотоцикл
В Омске из окна выпал 4-летний ребенок
Матч ТВ продолжит показывать главные турниры УЕФА сезонов 2021-24
«Пятница!» и #Москвастобой запустили челлендж для школьников «Мечтай! Читай! Путешествуй!»
«Нужно потерпеть и не пользоваться транспортом»: В омском правительстве высказались о блокировке проездных жителей
Омские предприниматели начали получать льготные кредиты для выплаты зарплат