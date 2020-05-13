На пожаре в Омской области из горящего дома спасли заснувшего хозяина
Серьезный пожар в Любинском районе едва не стоил жизни человеку. Хозяин частного дома, где произошло ЧП, крепко спал, когда его нашли спасатели.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
– Сообщение о возгорании в частном доме в поселке Камышловский на улице Зеленая поступило на пульт диспетчера «101» в 17.34, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На место было направлено три пожарных расчета. При проведении разведки в одной из комнат обнаружили спящего мужчину. Сотрудники МЧС вывели его в безопасную зону. Общая площадь пожара составила 84 кв. м.
Также сообщается, что в 17.50 огнеборцы ликвидировали открытое горение. На пожаре никто не пострадал. Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU