На пожаре в Омской области из горящего дома спасли заснувшего хозяина

13 Май 2020 2020-05-13T06:56:43+03:00

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Серьезный пожар в Любинском районе едва не стоил жизни человеку. Хозяин частного дома, где произошло ЧП, крепко спал, когда его нашли спасатели.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

– Сообщение о возгорании в частном доме в поселке Камышловский на улице Зеленая поступило на пульт диспетчера «101» в 17.34, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На место было направлено три пожарных расчета. При проведении разведки в одной из комнат обнаружили спящего мужчину. Сотрудники МЧС вывели его в безопасную зону. Общая площадь пожара составила 84 кв. м.

Также сообщается, что в 17.50 огнеборцы ликвидировали открытое горение. На пожаре никто не пострадал. Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU