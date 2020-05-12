В мэрии Омска прокомментировали инцидент с затонувшим на Иртыше катером

12 Май 2020 2020-05-12T14:22:55+03:00

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Напомним, сегодня, 12 мая в 12.20 на лодочной станции яхт-клуба «Акватория», который расположен в затоне Иртыша на Левобережье начал погружаться в воду катер «Калипсо».

На фото с места происшествия, которые попали в соцсети, видно, что из затонувшего судна в реку вытекает какая-то маслянистая жидкость.

– Катер прибыл в наш город для зимовки, топлива на судне не было, вытекли остатки масла, – сообщает пресс-служба департамента общественной безопасности Омска. – На месте происшествия работает аварийно-спасательная служба «Днепр». Ее специалисты установят на месте происшествия боновые заграждения. Угрозы загрязнения вод реки Иртыш нет.

Также сообщается, что устраненять последствия розлива яхт-клуба «Акватория», на территории которого произошло ЧП, будет за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU