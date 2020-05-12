2020-05-12T12:33:26+03:00
Происшествия

Омичка решила стать «трейдером» и отдала мошенникам миллион, взятый в кредит

Теперь уже полицейским приходится выяснять, куда ушли «вложенные» потерпевшей деньги [видео]
Анна МИКУЛА
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Омичка «инвестировала» миллион в неизвестном направлении.Омичка «инвестировала» миллион в неизвестном направлении.Фото: Архив "КП"
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Омичке так хотелось разбогатеть, ничего не делая, что она взяла кредит и отдала миллион неизвестным. А все началось с того, что девушка поверила рекламе в интернете. Там ей предлагали играть на бирже.

– В первый раз омичка внесла 12 тысяч рублей и сразу заработала 80 долларов. Затем решила увеличить доход, взяла кредит в банке и вместе с другими накоплениями в несколько этапов перевела деньги на банковскую платформу – всего 850 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Когда вкладчица решила снять со счета 1,3 тысячи долларов, ей пришел отказ: необходимо оформить страховку стоимостью 3 тысячи долларов. Девушка внесла 2,8 тысячи долларов, а недостающие 200 – внес трейдер. Перезвонивший сотрудник страхового отдела сообщил, что эти деньги внесены с офшора, и теперь ей угрожает уголовная ответственность. Для решения проблемы у нее затребовали еще 9 тысяч долларов.

«Инвестиции» доверчивой, но незадачливой «предпринимательницы» сейчас ищут полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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