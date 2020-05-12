«Терпим колоссальные убытки»: Омские рестораторы просят открыть летние веранды в кафе

12 Май 2020 2020-05-12T12:09:21+03:00

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Уже второй месяц рестораторы терпят огромные финансовые потери. Из-за пандемии коронавируса все заведения общепита закрыты. Бизнесмены теряют деньги. И омские рестораторы не исключение. Сегодня владельцы шестнадцати кафе обратились к губернатору Александру Буркову. Они просят разрешить открыть хотя бы летние веранды.

- Мы, представители Организаций общественного питания г.Омска, имеющие летние террасы и веранды под открытым небом, обращаемся к Вам как бизнес, который терпит огромные убытки в связи с ситуацией вокруг распространения COVID -19, - говорится в открытом письме.

Бизнесмены жалуются: арендные каникулы владельцы помещений предоставить им отказались. При этом уволить сотрудников они не имеют права по закону, но обязаны выплачивать зарплату. Но как в таких условиях заработать, рестораторы недоумевают.

Бизнесмены готовы выполнять любые санитарные требования.

- Просим разрешить предприятиям общественного питания работы в формате летних веранд, террас и сезонных кафе под открытым небом с соблюдением следующих норм: на первом этапе работаем по предварительной записи; заполнение залов только на 1/3 часть , то есть 30%; работа всего персонала в средствах индивидуальной защиты ( перчатки, маски); влажная уборка производственных помещений, обеденных залов, столов каждые 3 часа с использованием дезинфицирующих средств; соблюдение социальной дистанции, - пишут омские рестораторы в открытом письме.

Реакция губернатора и омского правительства пока неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU