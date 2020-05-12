2020-05-12T11:49:04+03:00
Дом. Семья

На видео попало, как медведица Маша из Большереченского зоопарка играет с медвежатами в мяч

Также подрастаюшие малыши с радостью принимают водные процедуры [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: скриншот с видео (Наталья БОЛОТОВА)Фото: скриншот с видео (Наталья БОЛОТОВА)
Изменить размер текста:

Напомним, бурая медведица Маша из Большереченского зоопарка после последней спячки вышла не одна, а с тремя медвежатами. Она оказалась очень заботливой родительницей и почти все свое внимание уделяет воспитанию детей. А недавно сотрудники зоопарка сняли на видео, как мама-мишка учит своих малышей играть в мяч.

Без названия.

Появилась и запись, как медвежата принимают водные процедуры. Трое будущих грозных хищников самозабвенно плещутся в кадке с водой и явно получают от этого бесконечное удовольствие.

Медвежата купаются.Видео: Наталья БОЛОТОВА

Кстати, в зоопарке продолжается конкурс на имена для медвежат. Пока лидируют Тихон, Тара и Тайга. Проголосовать за понравившийся вариант кличек для двух сестер и брата можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В мэрии Омска прокомментировали инцидент с затонувшим на Иртыше катером
Омичка решила стать «трейдером» и отдала мошенникам миллион, взятый в кредит
«Терпим колоссальные убытки»: Омские рестораторы просят открыть летние веранды в кафе
Хороший замок - надежный друг
На видео попало, как медведица Маша из Большереченского зоопарка играет с медвежатами в мяч
Появилось фото затонувшего в Омске судна, нефтепродукты с которого попали в Иртыш
Свой дом на курорте
Как правильно выбрать нижнее белье
В Омске три отделения БСМП-1 закрывали на карантин из-за коронавируса у пациентов
В Омске воришки на велосипедах украли из магазинов фрукты и пирожные
На базе ПАСФ «Днепр» создано подразделение «Добровольная пожарная команда»
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
Приемная кампания в вузы в условиях самоизоляции
Абоненты Tele2 стали покупать больше книг и меньше заказывать на AliExpress