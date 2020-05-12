На видео попало, как медведица Маша из Большереченского зоопарка играет с медвежатами в мяч

12 Май 2020 2020-05-12T11:49:04+03:00

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Напомним, бурая медведица Маша из Большереченского зоопарка после последней спячки вышла не одна, а с тремя медвежатами. Она оказалась очень заботливой родительницей и почти все свое внимание уделяет воспитанию детей. А недавно сотрудники зоопарка сняли на видео, как мама-мишка учит своих малышей играть в мяч.

Без названия.

Появилась и запись, как медвежата принимают водные процедуры. Трое будущих грозных хищников самозабвенно плещутся в кадке с водой и явно получают от этого бесконечное удовольствие.

Медвежата купаются.Видео: Наталья БОЛОТОВА

Кстати, в зоопарке продолжается конкурс на имена для медвежат. Пока лидируют Тихон, Тара и Тайга. Проголосовать за понравившийся вариант кличек для двух сестер и брата можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU