Появилось фото затонувшего в Омске судна, нефтепродукты с которого попали в Иртыш

12 Май 2020 2020-05-12T11:39:38+03:00

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Необычная авария случилась в Омске. На реке Иртыш в районе садового товарищества "Медик" у затона опрокинулось судно. Что именно случилось, сейчас выясняется. Однако, по словам очевидцев, нефтепродукты из катера хлынули в воду. На поверхности реки образовалась масляная пленка. Фото с места происшествия появились в соцсетях.

- Большое масляное пятно на затоне возле СНТ «Медик». Затон связан с Иртышом, и скоро данное пятно попадет в него. Так же из этого водоема берется вода для полива посадок на дачах, - рассказала в соцсетях свидетель аварии.

В региональном МЧС уже в курсе случившегося. На место происшествия выехал аварийно-спасательный отряд "Днепр". В ближайшие время они будут собирать вылитые нефтепродукты. Сейчас устанавливается владелец затонувшего судна.

ИСТОЧНИК KP.RU