В Омске три отделения БСМП-1 закрывали на карантин из-за коронавируса у пациентов

12 Май 2020 2020-05-12T11:05:40+03:00

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Очередная утечка коронавируса произошла в одной из омских больниц. Ранее министр здравоохранения региона Ирина Солдатова предупреждала: подобные случаи неизбежны. Теперь заболевание covid-19 выявили среди пациентов БСМП-1. Из-за этого там закрывали на карантин уже три отделения. Информацию официально уже подтвердили в минздраве.

- Действительно, в связи с тем, что среди ПАЦИЕНТОВ БСМП 1 были выявлены случаи коронавирусной инфекции, в учреждении закрыты на карантин 3 отделения. На сегодняшний день ограничительные меры распространяются только на одно отделение, два других функционируют в обычном порядке. В целом учреждение работает в штатном режиме - пояснили в ведомстве.

Там уверяют: ситуация находится под контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU