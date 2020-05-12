2020-05-12T11:05:40+03:00
Общество

В Омске три отделения БСМП-1 закрывали на карантин из-за коронавируса у пациентов

Министр здравоохранения Ирина Солдатова предупреждала: подобные случаи неизбежны
Станислав МУХИН
Поделиться:
Сразу у нескольких пациентов обнаружили коронавирус.Сразу у нескольких пациентов обнаружили коронавирус.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
Изменить размер текста:

Очередная утечка коронавируса произошла в одной из омских больниц. Ранее министр здравоохранения региона Ирина Солдатова предупреждала: подобные случаи неизбежны. Теперь заболевание covid-19 выявили среди пациентов БСМП-1. Из-за этого там закрывали на карантин уже три отделения. Информацию официально уже подтвердили в минздраве.

- Действительно, в связи с тем, что среди ПАЦИЕНТОВ БСМП 1 были выявлены случаи коронавирусной инфекции, в учреждении закрыты на карантин 3 отделения. На сегодняшний день ограничительные меры распространяются только на одно отделение, два других функционируют в обычном порядке. В целом учреждение работает в штатном режиме - пояснили в ведомстве.

Там уверяют: ситуация находится под контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В мэрии Омска прокомментировали инцидент с затонувшим на Иртыше катером
Омичка решила стать «трейдером» и отдала мошенникам миллион, взятый в кредит
«Терпим колоссальные убытки»: Омские рестораторы просят открыть летние веранды в кафе
Хороший замок - надежный друг
На видео попало, как медведица Маша из Большереченского зоопарка играет с медвежатами в мяч
Появилось фото затонувшего в Омске судна, нефтепродукты с которого попали в Иртыш
Свой дом на курорте
Как правильно выбрать нижнее белье
В Омске три отделения БСМП-1 закрывали на карантин из-за коронавируса у пациентов
В Омске воришки на велосипедах украли из магазинов фрукты и пирожные
На базе ПАСФ «Днепр» создано подразделение «Добровольная пожарная команда»
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
Приемная кампания в вузы в условиях самоизоляции
Абоненты Tele2 стали покупать больше книг и меньше заказывать на AliExpress