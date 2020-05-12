2020-05-12T11:03:58+03:00
Происшествия

В Омске воришки на велосипедах украли из магазинов фрукты и пирожные

На «дело» отправились рецидивист и школьник – добычу они делили пополам
Анна МИКУЛА
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Фото: УМВД России по Омской областиФото: УМВД России по Омской области
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Серия дерзких краж произошла в Ленинском округе. Придя утром, владельцы двух продуктовых киосков на улицах 10-й Чередовой и Кучерявенко обнаружили, что стены торговых точек взломаны.

В первом случае неизвестные воришки унесли несколько килограммов фруктов и орехов. Во втором похитили пирожные. Вскоре полицейские вышли на след банды сладкоежек.

– Оперативники организовали в ночное время наблюдение в местах возможного появления злоумышленников, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Вскоре двое граждан, которые на велосипедах осматривали киоски на мини-рынке в Порт-Артуре, были задержаны. Один из них – 15-летний учащийся 9-го класса, второй – ранее судимый за кражи 39-летний местный житель. Установлено, что старший из соучастников предложил школьнику совершать преступления. Вместе ночью они проникли сначала в один павильон, а через несколько дней – в другой. Похищенное имущество делили поровну.

После случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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