2020-05-12T09:55:41+03:00
Общество

Решение о переносе ЕГЭ для омских школьников примут 12 мая

Уже точно известно, что отменять экзамены не будут
Анна МИКУЛА
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Дату переноса ЕГЭ обещают назвать после 12 мая.Дату переноса ЕГЭ обещают назвать после 12 мая.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Для школьников Омской области заканчивается учебный год. Начальная школа отправляется на каникулы уже со следующей недели, старшеклассников – с 22 мая.

Однако пока не понятно, как быть с выпускниками, чьи ЕГЭ пришлись на пандемию коронавируса. Ведь от результатов этих экзаменов зависит возможность поступить в вуз. Окончательное решение по проведению ОГЭ и ЕГЭ в школах и организации летнего отдыха для детей будет озвучено после 12 мая.

– Отменять ЕГЭ нельзя: это элемент аттестации, который позволяет детям на равных условиях поступать в вузы, – сообщил замминистра просвещения России Дмитрий Глушков.

Также сообщается, что Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором разработало требования к организации выпускных экзаменов для школьников. В частности, планируется введение зигзагообразной рассадки на экзамене, термометрии, обработки рук, а также дезинфекция помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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