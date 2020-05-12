Решение о переносе ЕГЭ для омских школьников примут 12 мая
Для школьников Омской области заканчивается учебный год. Начальная школа отправляется на каникулы уже со следующей недели, старшеклассников – с 22 мая.
Однако пока не понятно, как быть с выпускниками, чьи ЕГЭ пришлись на пандемию коронавируса. Ведь от результатов этих экзаменов зависит возможность поступить в вуз. Окончательное решение по проведению ОГЭ и ЕГЭ в школах и организации летнего отдыха для детей будет озвучено после 12 мая.
– Отменять ЕГЭ нельзя: это элемент аттестации, который позволяет детям на равных условиях поступать в вузы, – сообщил замминистра просвещения России Дмитрий Глушков.
Также сообщается, что Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором разработало требования к организации выпускных экзаменов для школьников. В частности, планируется введение зигзагообразной рассадки на экзамене, термометрии, обработки рук, а также дезинфекция помещений.
ИСТОЧНИК KP.RU