В омской больнице разозленный пациент схватился за нож и угрожал врачам

12 Май 2020 2020-05-12T09:32:43+03:00

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Крупный конфликт случился в одной из больниц на улице Химиков. Там обезумевший пациент схватился за нож. Он начал угрожать другим больным, проходившим лечение. Мужчину с ножом в окно заметил персонал клиники. Как рассказали в пресс-службе омской Росгвардии, врачи попытались усмирить 42-летнего мужчину, но он стал угрожать ножом и медикам. Тогда они вызвали наряд Росгвардии.

При виде сотрудников Росгвардии буян сразу же успокоился. Как оказалось, он был ранее неоднократно судим. А конфликт с другими пациентами у омича возник из-за его денежного долга. Для разбирательств мужчину доставили в ближайшее отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU