В омской больнице разозленный пациент схватился за нож и угрожал врачам
Крупный конфликт случился в одной из больниц на улице Химиков. Там обезумевший пациент схватился за нож. Он начал угрожать другим больным, проходившим лечение. Мужчину с ножом в окно заметил персонал клиники. Как рассказали в пресс-службе омской Росгвардии, врачи попытались усмирить 42-летнего мужчину, но он стал угрожать ножом и медикам. Тогда они вызвали наряд Росгвардии.
При виде сотрудников Росгвардии буян сразу же успокоился. Как оказалось, он был ранее неоднократно судим. А конфликт с другими пациентами у омича возник из-за его денежного долга. Для разбирательств мужчину доставили в ближайшее отделение полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU