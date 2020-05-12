2020-05-12T10:00:09+03:00
Общество

Стало известно, когда в Омске закончится учебный год

Две даты уже объявили в областном минобразования
Анна МИКУЛА
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В Омской области заканчивается учебный год.В Омской области заканчивается учебный год.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Подходит к концу учебный год, который последние 1,5 месяца был дистанционным, для учащихся начальных классов. Напомним, с 30 апреля для них уже завершились занятия по физкультуре, музыке, ИЗО и технологии. А со следующей недели и вовсе можно отправляться на каникулы.

– У обучающихся 1-4 классов учебный год завершается 15 мая при пятидневной учебной неделе и 16 мая, если у школьников шестидневная учебная неделя, – рассказали в пресс-службе областного минобразования. –Всероссийские проверочные работы перенесены на сентябрь, в основном, итоговые отметки будут выставлены на основании результатов за три четверти. Если у ребёнка спорная ситуация, то ученик может получить нужный балл за счёт решающей отметки на дистанционном этапе обучения. Учебный год у выпускников 9 и 11 классов завершится 22 (пятидневка) и 23 мая (шестидневка), у всех остальных последними днями учебы в этом учебном году станут 29 и 30 мая соответственно.

Окончательное решение о переносе ЕГЭ ещё не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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