В Омске до середины лета будут перекрывать Ленинградский мост

12 Май 2020 2020-05-12T09:24:57+03:00

Впрочем, проехать по нему все-таки можно

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С 15 мая начинается перекрытие Ленинградского моста. Все работы подрядчик должен выполнить до 25 июля.

На объекте планируют менять деформационные швы и асфальт. Поскольку опыт проведения таких работ уже есть, в горадминистрации решили, что движение на мосту можно перекрывать не полностью, а частично.

Ремонт Ленинградского моста будет проходить в три очереди: работы первой очереди будут производиться в центральной части моста, рабочие поэтапно будут перекрывать движение на двух полосах. Также в этот период дорожные службы города отремонтируют асфальтобетонное покрытие мостового сооружения, сообщает пресс-служба омской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU