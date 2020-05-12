В Омске до середины лета будут перекрывать Ленинградский мост
С 15 мая начинается перекрытие Ленинградского моста. Все работы подрядчик должен выполнить до 25 июля.
На объекте планируют менять деформационные швы и асфальт. Поскольку опыт проведения таких работ уже есть, в горадминистрации решили, что движение на мосту можно перекрывать не полностью, а частично.
Ремонт Ленинградского моста будет проходить в три очереди: работы первой очереди будут производиться в центральной части моста, рабочие поэтапно будут перекрывать движение на двух полосах. Также в этот период дорожные службы города отремонтируют асфальтобетонное покрытие мостового сооружения, сообщает пресс-служба омской мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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