2020-05-12T09:13:34+03:00
Общество

У 320 новых вахтовиков, привезенных из Якутии в Омск, коронавирус не подтвердился

Напомним, в первой партии такой диагноз поставили почти 100% прилетевших
Анна МИКУЛА
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В Омск привезут более 1500 вахтовиков из Якутии.В Омск привезут более 1500 вахтовиков из Якутии.Фото: Архив "КП"
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В Омск продолжают прибывать вахтовики с Чаяндинского месторождения в Якутии, где произошла серьезная вспышка коронавируса. По официальным данным, из 10 тысяч рабочих заразилась почти треть.

Поскольку там много омичей, их решили возвращать домой. Сначала привезли тех, кто был в тяжелом состоянии. Почти у 100% из них подтвердился COVID-19, у 60% уже развилась пневмония.

И вот в наш регион прибыли еще два самолета с вахтовиками – по 160 человек в каждом. Пока у всех них тесты на коронавирус дали отрицательный результат, но они продолжают находиться под наблюдением медиков.

– Несмотря на отрицательный результат, мы все равно всех тестируем. Пока больных нет. Симптомов заболевания тоже, – доложил на заседании регионального оперштаба по противодействию распространению коронавируса вице-председатель регионального кабмина Владимир Куприянов.

Известно, что в общей сложности с якутского месторождения в Омск должны вывезти более 1,5 тысячи работников. График прилета остальных вахтовиков еще согласовывается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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