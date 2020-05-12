У 320 новых вахтовиков, привезенных из Якутии в Омск, коронавирус не подтвердился
В Омск продолжают прибывать вахтовики с Чаяндинского месторождения в Якутии, где произошла серьезная вспышка коронавируса. По официальным данным, из 10 тысяч рабочих заразилась почти треть.
Поскольку там много омичей, их решили возвращать домой. Сначала привезли тех, кто был в тяжелом состоянии. Почти у 100% из них подтвердился COVID-19, у 60% уже развилась пневмония.
И вот в наш регион прибыли еще два самолета с вахтовиками – по 160 человек в каждом. Пока у всех них тесты на коронавирус дали отрицательный результат, но они продолжают находиться под наблюдением медиков.
– Несмотря на отрицательный результат, мы все равно всех тестируем. Пока больных нет. Симптомов заболевания тоже, – доложил на заседании регионального оперштаба по противодействию распространению коронавируса вице-председатель регионального кабмина Владимир Куприянов.
Известно, что в общей сложности с якутского месторождения в Омск должны вывезти более 1,5 тысячи работников. График прилета остальных вахтовиков еще согласовывается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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