2020-05-12T08:05:32+03:00
Общество

Стало известно, когда на смену аномальной жаре в Омске придет похолодание

Весна в этом году выдалась ранней и очень теплой
Станислав МУХИН
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Всю неделю продержится жара.Всю неделю продержится жара.Фото: ВКонтакте
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В Омске необыкновенно ранняя и жаркая весна. В первые дни мая температура уже прогрелась ближе к +30 градусов. Жаркая и сухая безветренная погода продержится всю неделю. Однако в пятницу немного похолодает. Дневная температура упадет до +23, пройдет небольшой дождь.

В субботу 16 мая так же будет прохладно - около +20. Пройдут дожди. Однако уже в воскресенье жара вернется в Омскую область. Будет сухая солнечная погода. Начало следующей недели тоже выдастся жарким и сухим. Так что жителей Омска ждет аномально теплый май.

ИСТОЧНИК KP.RU

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