2020-05-12T08:47:50+03:00
Общество

В Омске выявили еще 30 случаев заражения коронавирусом

Также сообщается, что один из заболевших умер
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В Омской области добавилось еще 30 зараженных коронавирусом.В Омской области добавилось еще 30 зараженных коронавирусом.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Число пациентов с выявленным коронавирусом в Омской области продолжает увеличиваться.

По информации регионального минздрава, за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 30 человек. Кроме того, накануне умер ещё один пациент с COVID-19, четверо выздоровели.

Таким образом, по данным на 12 мая, за все время инфицированы 332 местных жителей, выздоровели – 62, скончались – 8.

Распределение новых случаев коронавируса по области выглядит так: Омск – 27 человек, Калачинский район – 2 человека и Шербакульский – 1 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наша цель - ваше здоровье от медицинского центра «Ваш доктор»
Держит цены мебельная фабрика «Алладин» - это кредо успешного бизнеса
Проведение медико-социальной экспертизы лицам со злокачественными новообразованиями
3,4 тысяч семей в Омской области получат увеличенные пособия на детей
Стало известно, когда на смену аномальной жаре в Омске придет похолодание
Как перемещать продукцию по стране в связи с распространением коронавирусной инфекции
В Омске выявили еще 30 случаев заражения коронавирусом
Омичи снова жалуются на едкую химическую вонь, окутавшую город
Число заболевших коронавирусом в Омске превысило уже три сотни
В Омске умер седьмой пациент с коронавирусом
Появилось видео ночной погони в Омске за 19-летним лихачом без прав
В Омске неизвестные выбросили щенков в мусоропровод
На видео попало, как молодой омич без прав вылетел на остановку