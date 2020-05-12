В Омске выявили еще 30 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов с выявленным коронавирусом в Омской области продолжает увеличиваться.
По информации регионального минздрава, за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 30 человек. Кроме того, накануне умер ещё один пациент с COVID-19, четверо выздоровели.
Таким образом, по данным на 12 мая, за все время инфицированы 332 местных жителей, выздоровели – 62, скончались – 8.
Распределение новых случаев коронавируса по области выглядит так: Омск – 27 человек, Калачинский район – 2 человека и Шербакульский – 1 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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