В Омске выявили еще 30 случаев заражения коронавирусом

12 Май 2020 2020-05-12T08:47:50+03:00

Также сообщается, что один из заболевших умер

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Число пациентов с выявленным коронавирусом в Омской области продолжает увеличиваться.

По информации регионального минздрава, за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 30 человек. Кроме того, накануне умер ещё один пациент с COVID-19, четверо выздоровели.

Таким образом, по данным на 12 мая, за все время инфицированы 332 местных жителей, выздоровели – 62, скончались – 8.

Распределение новых случаев коронавируса по области выглядит так: Омск – 27 человек, Калачинский район – 2 человека и Шербакульский – 1 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU