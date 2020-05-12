Омичи снова жалуются на едкую химическую вонь, окутавшую город

12 Май 2020 2020-05-12T07:10:46+03:00

А на Левом берегу зафиксировали превышение ПДК по оксиду углерода [видео]

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Омичи снова массово жалуются на удушливый запах химии. Смог, зависший над городом, снова видно невооруженным глазом.

Фото: «Дыши Омск»

География распространения вони все та же – Нефтяники и Левобережье. А вот жители Чкаловского поселка, также расположенного в районе промзоны, наоборот, рассказывают в соцсетях, что в их районе воздух очистился. Видимо, на время нерабочих дней там были закрыты многие предприятия.

Там не менее в целом по городу картина складывается не слишком оптимистичная.

Фото: «Омск ВК»

– Внимание! Выбросы! В данный момент значительное ухудшение качества воздуха. Рекомендации: закрыть окна, не выходить надолго на улицу, пить больше воды. Превышение оксида углерода в КАО: 8 мг/м3, – говорится в сообщении паблика «Мы хотим жить в Омске».

Активисты уточняют, что делали замеры в районе «Арены Омск».

Дым над Омском.Видео: Омск ВК

ИСТОЧНИК KP.RU