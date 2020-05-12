2020-05-12T07:10:46+03:00
Общество

Омичи снова жалуются на едкую химическую вонь, окутавшую город

А на Левом берегу зафиксировали превышение ПДК по оксиду углерода [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: «Голос Омска»Фото: «Голос Омска»
Изменить размер текста:

Омичи снова массово жалуются на удушливый запах химии. Смог, зависший над городом, снова видно невооруженным глазом.

Фото: «Дыши Омск»

Фото: «Дыши Омск»

География распространения вони все та же – Нефтяники и Левобережье. А вот жители Чкаловского поселка, также расположенного в районе промзоны, наоборот, рассказывают в соцсетях, что в их районе воздух очистился. Видимо, на время нерабочих дней там были закрыты многие предприятия.

Там не менее в целом по городу картина складывается не слишком оптимистичная.

Фото: «Омск ВК»

Фото: «Омск ВК»

– Внимание! Выбросы! В данный момент значительное ухудшение качества воздуха. Рекомендации: закрыть окна, не выходить надолго на улицу, пить больше воды. Превышение оксида углерода в КАО: 8 мг/м3, – говорится в сообщении паблика «Мы хотим жить в Омске».

Активисты уточняют, что делали замеры в районе «Арены Омск».

Дым над Омском.Видео: Омск ВК

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наша цель - ваше здоровье от медицинского центра «Ваш доктор»
Держит цены мебельная фабрика «Алладин» - это кредо успешного бизнеса
Проведение медико-социальной экспертизы лицам со злокачественными новообразованиями
3,4 тысяч семей в Омской области получат увеличенные пособия на детей
Стало известно, когда на смену аномальной жаре в Омске придет похолодание
Как перемещать продукцию по стране в связи с распространением коронавирусной инфекции
В Омске выявили еще 30 случаев заражения коронавирусом
Омичи снова жалуются на едкую химическую вонь, окутавшую город
Число заболевших коронавирусом в Омске превысило уже три сотни
В Омске умер седьмой пациент с коронавирусом
Появилось видео ночной погони в Омске за 19-летним лихачом без прав
В Омске неизвестные выбросили щенков в мусоропровод
На видео попало, как молодой омич без прав вылетел на остановку