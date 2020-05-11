Число заболевших коронавирусом в Омске превысило уже три сотни

11 Май 2020 2020-05-11T11:43:19+03:00

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В областном минздраве рассказали, как складывается эпидемиологическая обстановка по коронавирусу на сегодня, 11 мая.

– Количество случаев COVID-19 увеличилось на 23 и теперь составляет 302, – сообщает пресс-служба ведомства. — Еще один пациент выписан по выздоровлению. Таким образом, омские медики вылечили от коронавируса уже 58 человек. Из них – 46 взрослых и 12 детей. Один человек умер.

16 новых случаев заражения выявлены в Омске, 4 – в Омском районе, 2 – в Калачинском, 1– в Нижнеомском.

ИСТОЧНИК KP.RU