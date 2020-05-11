В Омске умер седьмой пациент с коронавирусом
В Омске умер еще один человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция.
Умерла пациентка, имевшая ряд хронических заболеваний, что значительно осложнило лечение двусторонней пневмонии, и, несмотря на все усилия врачей, привело к летальному исходу, – сообщает пресс-служба областного минздрава.
Это уже седьмая по счету смерть в регионе от COVID-19. Во всех предыдущих случаях скончались пожилые люди, у которых имели и другие тяжелые заболевания.
В минздраве напоминают: если вы знаете, что рядом с вами живет одинокий пенсионер, что кому-то требуется помощь, обратитесь в Единый информационный центр по телефону 8-800-350-46-96 (звонок бесплатный).
ИСТОЧНИК KP.RU
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