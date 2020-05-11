В Омске умер седьмой пациент с коронавирусом

11 Май 2020 2020-05-11T11:31:31+03:00

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В Омске умер еще один человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция.

Умерла пациентка, имевшая ряд хронических заболеваний, что значительно осложнило лечение двусторонней пневмонии, и, несмотря на все усилия врачей, привело к летальному исходу, – сообщает пресс-служба областного минздрава.

Это уже седьмая по счету смерть в регионе от COVID-19. Во всех предыдущих случаях скончались пожилые люди, у которых имели и другие тяжелые заболевания.

В минздраве напоминают: если вы знаете, что рядом с вами живет одинокий пенсионер, что кому-то требуется помощь, обратитесь в Единый информационный центр по телефону 8-800-350-46-96 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU