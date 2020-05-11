2020-05-11T11:12:51+03:00
Происшествия

Появилось видео ночной погони в Омске за 19-летним лихачом без прав

По ходу движения он неоднократно подвергал опасности окружающих [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (УМВД России по Омской области)Фото: скриншот с видео (УМВД России по Омской области)
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Судя по всему, 19-летнего омича так воодушевило празднование 9 Мая, что он никак не мог уснуть. Ночью ему срочно понадобилось покататься на «Жигулях». Отсутствие водительских прав его нисколько не смутило.

В полчетвертого утра авто, совершавшее странные маневры на бульваре Архитекторов, заметил патруль. На требование остановиться лихач только прибавил газу.

– В ходе преследования автоинспекторы неоднократно требовали прекратить противоправные действия и остановиться, однако водитель игнорировал требования и продолжал движение, нарушая ПДД, создавая угрозу для других участников дорожного движения, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

Когда молодого человека все-таки поймали, на него составили сразу 12 протоколов о нарушении ПДД. А позже в соцсетях появилась информация, что катался он на угнанном авто – так что теперь лихачу может грозить еще и уголовная ответственность.

В соцсетях появилась информация, что накануне гонок авто угнали. Фото: vk.com

В соцсетях появилась информация, что накануне гонок авто угнали.Фото: vk.com

В Кировском округе 19-летний омич пытался скрыться от ГИБДД.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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