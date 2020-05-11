В Омске неизвестные выбросили щенков в мусоропровод

11 Май 2020 2020-05-11T10:43:04+03:00

Один из малышей выжил, его пытаются спасти нераванодушные люди

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Очередной случай жестокого обращения с животными произошел недавно в Омске. Жильцы одной из многоэтажек чудом заметили, что кто-то из соседей выбросил в мусоропровод щенков. Несмотря на падение с высоты, один из них выжил.

Фото: «Теремок Омск»

Пока кроху приютили его спасители. Но главная проблема в том, что щенок пока может питаться только материнским молоком. Сейчас волонтеры решают, искать ли для малыша кормящую суку или попробовать перевести его на специальную ветеринарную смесь.

Чтобы узнать, как помочь, звоните по телефону 8-983-112-37-39.

ИСТОЧНИК KP.RU