2020-05-11T10:43:04+03:00
Дом. Семья

В Омске неизвестные выбросили щенков в мусоропровод

Один из малышей выжил, его пытаются спасти нераванодушные люди
Анна МИКУЛА
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Фото: «Теремок Омск»Фото: «Теремок Омск»
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Очередной случай жестокого обращения с животными произошел недавно в Омске. Жильцы одной из многоэтажек чудом заметили, что кто-то из соседей выбросил в мусоропровод щенков. Несмотря на падение с высоты, один из них выжил.

Фото: «Теремок Омск»

Фото: «Теремок Омск»

Пока кроху приютили его спасители. Но главная проблема в том, что щенок пока может питаться только материнским молоком. Сейчас волонтеры решают, искать ли для малыша кормящую суку или попробовать перевести его на специальную ветеринарную смесь.

Чтобы узнать, как помочь, звоните по телефону 8-983-112-37-39.

ИСТОЧНИК KP.RU

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