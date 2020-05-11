На видео попало, как молодой омич без прав вылетел на остановку
Серьезное ДТП случилось накануне в городке Нефтяников. 19-летний омич сел за руль без прав. В районе площади Лицкевича он не справился с управлением машиной.
«Тойота Платц» пролетела две встречных полосы, протаранила поддон с тротуарной плиткой и чуть не въехала в только что установленную «теплую остановку».
По счастью, никто из пешеходов или других водителей не пострадал.
По информации областного УМВД, лихача и его 37-летнего пассажира с травмами увезли в больницу. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Авария на площади Лицкевича.Видео прислано в группу Аварийный Омск
ИСТОЧНИК KP.RU