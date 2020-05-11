На видео попало, как молодой омич без прав вылетел на остановку

11 Май 2020 2020-05-11T10:13:08+03:00

Машина пролетела через две встречных полосы и протаранила поддон с плиткой [видео]

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Серьезное ДТП случилось накануне в городке Нефтяников. 19-летний омич сел за руль без прав. В районе площади Лицкевича он не справился с управлением машиной.

«Тойота Платц» пролетела две встречных полосы, протаранила поддон с тротуарной плиткой и чуть не въехала в только что установленную «теплую остановку».

По счастью, никто из пешеходов или других водителей не пострадал.

По информации областного УМВД, лихача и его 37-летнего пассажира с травмами увезли в больницу. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Авария на площади Лицкевича.Видео прислано в группу Аварийный Омск

ИСТОЧНИК KP.RU