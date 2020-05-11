2020-05-11T08:58:14+03:00
Общество

«Все будет зависеть от нас с вами»: Крига рассказал об отмене режима самоизоляции в Омске

Пока, по утверждению главного санитарного врача региона, об этом не может идти и речи
Анна МИКУЛА
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Омичам пока не стоит гулять по улицам.Омичам пока не стоит гулять по улицам.Фото: Архив "КП"
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10 мая прошло очередное заседание регионального оперштаба, на котором решали, что делать с режимом самоизоляции. Его ожидаемо продлили – на этот раз до 24 мая. Но определились и с рядом послаблений для организаций.

Тем не менее, выпускать сейчас всех горожан на улицы еще крайне опасно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти.

– Все будет зависеть от нас с вами – как мы будем соблюдать эти меры, – считает глава ренионального Управления Роспотребнадзора Александр Крига. – Если мы будем заходить в магазин за продуктами в маске и соблюдать требования по обработке рук, соблюдать меры по социальному дистанцированию, конечно, мы с вами снизим количество регистрируемой заболеваемости и быстрее получим ожидаемый результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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