2020-05-11T08:54:46+03:00
Общество

Главный санитарный врач Омской области выступил против отмены режима самоизоляции

По словам Александра Криги, число заболевших пока только растет
Анна МИКУЛА
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Фото: правительство Омской областиФото: правительство Омской области
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Накануне в оперштабе по коронавирусу решали, что делать с режимом самоизоляции в Омской области. Присутствовавший на заседании главный санитарный врач региона выступил категорически против того, чтобы выпускать людей на улицы. По словам Александра Криги, пока число зараженных COVID-19 только растет, и регион даже еще не достиг пика заболеваемости – не говоря уже о плато.

– На сегодня мы имеем существенный прирост коронавирусной инфекции. Мы получили его за последнюю неделю, особенно за майские праздники. Это значительный прирост. Связано это с тем, что не все соблюдают требования, которые введены, чтобы ограничить распространение инфекции. В итоге мы имеем на сегодня 279 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, – отметил Александр Крига. – Должна быть продлена самоизоляция, особенно для группы лиц старше 65 лет, – это та группа риска, которая на сегодняшний день должна находиться на очень жёсткой самоизоляции. Нельзя сегодня выходить из дома и лицам с хроническими заболеваниями. Нет возможности посещать парки и скверы. Сколько это ещё будет продолжаться – сложно сказать, потому что эпидпроцесс связан с теми мерами, которые на сегодня введены в регионе, и особенно с тем, как они соблюдаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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