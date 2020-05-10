Названы магазины, которые заработают в Омске с 12 мая

10 Май 2020 2020-05-10T14:29:18+03:00

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В Омской области ожидаемо принято решение о продление режима самоизоляции в Омской области. Он будет действовать до 24 мая как минимум. Теперь строже будут следить за обязательным ношением медицинских масок в супермаркетах, магазинах и транспорте.

Однако некоторые послабления в режиме все-таки будут. С 12 мая в Омске запускают ряд объектов. Разрешается работа магазинов одежды и обуви. Но только для тех магазинов, чья площадь не превышает 400 квадратных метров и которые стоят в отдельном здании со своим входом. Заработают и автосалоны. Власти запустят отмененные ранее электрички. Теперь они будут останавливаться на дачных остановках и станциях.

В Омской области подтверждено 279 случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU