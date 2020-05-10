Директор Дома Дружбы: «Несмотря ни на что, омичи вместе пели песни военных лет»

10 Май 2020 2020-05-10T13:42:39+03:00

В этом году от очного участия ветеранов в праздничных мероприятиях пришлось отказаться для их же безопасности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на действующий в регионе режим самоизоляции, празднование Дня Победы прошло в Омской области на высоком уровне

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Итоги проведения 9 Мая в особенных условиях подвели в Омске.Несмотря на действующий в регионе режим самоизоляции, празднование Дня Победы прошло в Омской области на высоком уровне, каждый смог ощутить атмосферу единения, которая всегда сопровождает празднование величайшей даты в истории страны.

В организации мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Омской области, принимали участие жители региона, представители органов власти, работники коммунальных служб, медики, артисты, музыканты, спортсмены, военные, сотрудники служб безопасности. Принять участие в ставших поистине народными акциях и проектах могли все желающие. Омичам, безусловно, запомнятся такие проекты, как: «Бессмертный полк онлайн», Голос Победы», «Фронтовая бригада», «Сад памяти», «Окна Победы», «Фонарики Победы», «Бессмертный цех». Многие из них станут традиционными.

- В этом году очень сложно было организовывать праздничные мероприятия, из-за того, что Россия оказалась в режиме самоизоляции. Но, мы увидели, что все россияне, все жители Омской области объединились вокруг всероссийских и региональных проектов. Люди все вместе пели песни военных лет: «День Победы», «Катюша», «Смуглянка», «Темная ночь». Эти проекты объединяют, вызывают положительные эмоции, гордость за нашу страну, - считает директор Омского Дома Дружбы Наталья Степанова.

ИСТОЧНИК KP.RU