В Омской области перед 9 Мая сосед убил 96-летнего ветерана

10 Май 2020 2020-05-10T10:56:21+03:00

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Трагедия разыгралась в одном из частных домов Тевриза. 6 мая в гости к 96-летнему ветерану войны пришел местный 65-летний житель. Однако общения не получилось: пожилые мужчины что-то не поделили. В итоге гость схватился за нож и напал на фронтовика.

- Подозреваемый пришел в гости к знакомому ветерану Великой Отечественной войны, где на почве личных неприязненных отношений между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов кухонным ножом в грудь пенсионеру, у которого был в гостях. От полученных ранение престарелый мужчина скончался на месте, а подозреваемый скрылся, - рассказали подробности в пресс-службе омского следкома.

Зарезавший ветерана уже задержан и арестован. На него заведено уголовное дело по статье "Убийство". Ему грозит тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU