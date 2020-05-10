Пожар в омской колонии №6 попал на видео
В омской колонии №6 начался пожар. Момент горения сняли многочисленные проезжавшие мимо омичи. Видео пожара появилось в социальных сетях. На ролике видно, что несколько спасателей пытаются потушить огонь у самого забора тюрьмы.
По предварительным данным, загорелась электрическая подстанция на территории колонии. Возможно замыкание произошло из-за жаркой погоды. Сейчас пожарные борются с возгоранием. Информации о пострадавших пока нет.
Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, на данный момент возгорание уже локализовано.
Пожар в омской колонии №6 попал на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU