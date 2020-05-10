10 Май 2020 2020-05-10T09:50:28+03:00

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В омской колонии №6 начался пожар. Момент горения сняли многочисленные проезжавшие мимо омичи. Видео пожара появилось в социальных сетях. На ролике видно, что несколько спасателей пытаются потушить огонь у самого забора тюрьмы.

По предварительным данным, загорелась электрическая подстанция на территории колонии. Возможно замыкание произошло из-за жаркой погоды. Сейчас пожарные борются с возгоранием. Информации о пострадавших пока нет.

Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, на данный момент возгорание уже локализовано.

Пожар в омской колонии №6 попал на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU