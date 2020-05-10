В Омске коронавирус за сутки нашли еще у 34 человек

10 Май 2020 2020-05-10T08:42:30+03:00

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Продолжает стремительно расти число заболевших коронавирусом в Омской области. Количество случаев уже приближается к 300 - сейчас их выявлено 279. За последние сутки covid-19 нашли у 34 омичей.

- За последние сутки диагноз подтвердился у 34 человек. Это взрослые люди во всех возрастных группах, 23 женщины и 11 мужчин. Число выздоровевших возросло до 57. Количество летальных случаев осталось на прежнем уровне, - сообщили в оперштабе.

Основная часть заболевших - жители Омска. В оперштабе также попеняли омичам за то, что 9 Мая горожане очень плохо соблюдали самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU