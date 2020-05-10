2020-05-10T08:12:53+03:00
Происшествия

Стало известно, когда в Омск придет аномальная жара

Синоптики обещают до +35 градусов
Станислав МУХИН
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В этом году выдалась аномальная весна.В этом году выдалась аномальная весна.Фото: ВКонтакте
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Аномально ранняя и теплая весна выдалась в этом году в Омске. В последние дни в регионе установилась жара. Однако, если верить синоптикам, в ближайшие дни в Омске станет еще теплее. Ожидается аномальная жара.

По прогнозам синоптиков, самые жаркие дни ожидаются в середине недели. 13 и 14 мая метеорологи обещают днем до +35. Будет сухая солнечная погода. В начале недели обещают тепло до +28. К концу рабочей недели жара немного отступит. Похолодает до +20...+23. А на смену сухой погоде придут дожди. Выходные выдадутся еще более прохладными, температура днем будет меньше +20. А дождливая погода сохранится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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