2020-05-10T07:33:25+03:00
Общество

В Омск привезли еще 300 вахтовиков с коронавирусом, из охваченной вспышкой covid-19 Якутии

Почти у всех приехавших пневмония
Станислав МУХИН
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Ранее уже привозили около 100 вахтовиков в омские больницы.Ранее уже привозили около 100 вахтовиков в омские больницы.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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8 и 9 мая в Омск прибыли сразу два самолета с 300 вахтовиков с Чаядинского месторождения. В этом вахтовом городке Якутии вспышка коронавируса. Из 10 тысяч человек болею более половины. Много среди вахтовиков и омичей. Именно их в основном вывозят на родину в первую очередь. У большинства прибывших пациентов пневмония и подтвержденный коронавирус.

По предварительной информации, еще один самолет с вахтовиками из Якутии прилетит в наш город 10 мая. Все они будут лечиться в омских больницах. А пока же большинство пациентов размещают в санатории «Коммунальник». Там уже были замечены машины скорой и люди в костюмах химзащиты.

Ранее омский губернатор сообщал, что власти готовы принять около 1 500 вахтовиков из Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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