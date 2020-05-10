В Омск привезли еще 300 вахтовиков с коронавирусом, из охваченной вспышкой covid-19 Якутии

10 Май 2020 2020-05-10T07:33:25+03:00

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8 и 9 мая в Омск прибыли сразу два самолета с 300 вахтовиков с Чаядинского месторождения. В этом вахтовом городке Якутии вспышка коронавируса. Из 10 тысяч человек болею более половины. Много среди вахтовиков и омичей. Именно их в основном вывозят на родину в первую очередь. У большинства прибывших пациентов пневмония и подтвержденный коронавирус.

По предварительной информации, еще один самолет с вахтовиками из Якутии прилетит в наш город 10 мая. Все они будут лечиться в омских больницах. А пока же большинство пациентов размещают в санатории «Коммунальник». Там уже были замечены машины скорой и люди в костюмах химзащиты.

Ранее омский губернатор сообщал, что власти готовы принять около 1 500 вахтовиков из Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU