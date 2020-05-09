В Омске сотрудники Росгвардии поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Самойлова с 94-летием и Днем Победы

9 Май 2020 2020-05-09T19:18:47+03:00

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9 мая не только день Великой Победы, но и день рождения ветерана Великой Отечественной войны Николая Филипповича Самойлова, который в послевоенное время более 10 лет проработал во вневедомственной охране.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Николай Филиппович родился 9 мая 1926 года, когда еще никто не мог предположить, что начнется жуткая война, а этот день станет для истории нашей страны одним из самых значимых и важных. Николай рано остался без родителей: когда ему было 1,5 года – умерла мама, а когда исполнилось 11 – остался без отца. Как и многие дети тех лет, работать Николай стал рано, освоив сапожное дело в 13 лет.

На фронт Николай попал в 1944 году еще совсем юным 17-летним парнем и стал горным стрелком-пулеметчиком, после - служил снайпером в горнострелковой артиллерийской дивизии. За время войны Николай Филиппович был дважды ранен: первое– осколочное в ногу - получил в ходе освобождения Карпат на территории Венгрии еще до своего 18-летия, а второе – незадолго до окончания войны.

С боями Николай Филиппович прошел через всю Польшу, освобождал Варшаву, а победную весну встретил в Чехословакии.

За проявленные качества и отличные результаты в пулеметном деле был награжден тремя орденами: двумя орденами Красной Звезды и орденом Великой Отечественной войны.

Прослужил после окончания войны еще 5 лет в армии – в Карпатах до 1950 года. А в Омск Николай Филиппович вернулся только в 1960 году. Освоив множество мирных профессий: строителя, крановщика, водителя – пришел на службу во вневедомственную охрану.

Ветеран гордо вспоминает и делится впечатлениями о своей поездке в Москву в 2015 году, где он в возрасте 89 лет принял участие торжественных мероприятиях и в главном параде в честь Юбилея Великой Победы.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Красочное представление на Красной площади, встреча с Президентом Российской Федерации, праздничный концерт в честь участников войны в Кремле – все это навсегда останется в памяти фронтовика.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Начальник Управления Росгвардии по Омской области полковник Естай Джангунаков и начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области» полковник Александр Лузан тепло поздравили ветерана с Днем рождения и Днем Великой Победы, вручив цветы и подарки, сказал много добрых слов, пожелав крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви родных и близких.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU